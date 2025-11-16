Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 05:30

В России кратно увеличат штрафы за борщевик на участке

Штрафы за борщевик на частных участках вырастут с весны 2026 года

Борщевик Борщевик Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press
С 1 марта 2026 года наличие борщевика на частных участках будет считаться нарушением земельного законодательства, рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко. Она отметила, что владельцы территорий будут нести административную ответственность за распространение этого инвазивного растения.

Размеры штрафов возрастут кратно: для граждан — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; для должностных лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; для юридических лиц — от 400 тысяч до 700 тысяч рублей, — сказано в сообщении.

Для полного уничтожения борщевика необходим системный подход и постоянный контроль в течение трех лет, подчеркнула адвокат. Эффективными методами борьбы являются механический, химический и агротехнический способы устранения растения, заключила она.

Ранее эколог Илья Рыбальченко рассказал, что инвазивные виды растений опасны для горожан из-за аллергии и ожогов. Он отметил, что косвенная опасность заключается в вытеснении местных растений.

До этого власти Москвы утвердили перечень из 32 инвазивных видов растений, которые планируется постепенно удалять с территории города. Согласно постановлению, чужеродные для столицы виды распределили по четырем категориям в зависимости от степени их опасности для природы или здоровья людей.

