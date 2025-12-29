Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 14:38

В ФШР отреагировали на поведение Карлсена после поражения от Артемьева

Вице-президент ФШР Смагин: у Карлсена бывают нервные срывы из-за поражений

Магнус Карлсен во время шахматной партии с Владиславом Артемьевым на чемпионате мира по рапиду в Дохе Магнус Карлсен во время шахматной партии с Владиславом Артемьевым на чемпионате мира по рапиду в Дохе Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

У норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена бывают нервные срывы из-за обидных поражений, заявил NEWS.ru вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин. По его словам, это нормальное состояние для людей, которые считают себя гениями.

Конечно, у него бывают срывы. Он человек и устает, бывают обидные поражения. Карлсен очень сильный спортсмен, надо признать, что он умеет собираться и концентрироваться. Карлсен отличный шахматист. Да, иногда его поведение бывает эпатажным. Но, поверьте, по сравнению с недалекими временами [Роберта] Фишера он пай-мальчик, — сказал Смагин.

Ранее Карлсен ударил оператора по камере после поражения от россиянина Владислава Артемьева на чемпионате мира по рапиду в Дохе. Видео инцидента в соцсети Х опубликовала Международная шахматная федерация (FIDE). После этой победы россиянин стал лидером чемпионата мира по рапиду. Однако на следующий день Артемьев несколько раз сыграл вничью и не сумел удержать первое место. Чемпионом мира стал Карлсен.

Магнус Карлсен
шахматы
гроссмейстеры
срывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянина отправили на строгий режим за миллион для сотрудника ФСБ
Герасимов поделился успехами в зоне СВО в последний месяц 2025-го
Герасимов назвал число населенных пунктов, освобожденных в 2025 году
В Краснодарском крае суд вынес приговор бывшему вице-губернатору
Канье Уэст поделился мечтой о поездке в Сибирь
В Подмосковье внедрили более 50 проектов с применением ИИ
Экс-мэра Иваново стали подозревать в получении взятки
Путин собрал совещание по ситуации в зоне спецоперации
Косметолог объяснила, как правильно наносить макияж в зимний период
Школьница истекла кровью после пирсинга губы
Мужчину наказали за ложь о добрачной жизни молодой жены
Российская гимнастка вошла в топ-10 лучших спортсменов 2025 года
Россиянам рассказали, как не стать жертвой аферистов в Новый год
Арбитр из Казани урегулировал конфликт с побитым им пешеходом
«Выйдет победителем»: в Европе раскрыли, чем закончится украинский конфликт
«Должен работать россиянин»: Гладилин выступил против испанца в «Спартаке»
Тренер испанской «Валенсии Б» погиб в Индонезии
Петербург превратился в город-каток с сотнями ДТП
Новые переговоры Путина и Трампа: что известно, план Киева и ЕС разрушен
Офтальмолог опровергла популярный миф о близорукости
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря
Россия

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.