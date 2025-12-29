Магнус Карлсен во время шахматной партии с Владиславом Артемьевым на чемпионате мира по рапиду в Дохе

В ФШР отреагировали на поведение Карлсена после поражения от Артемьева Вице-президент ФШР Смагин: у Карлсена бывают нервные срывы из-за поражений

У норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена бывают нервные срывы из-за обидных поражений, заявил NEWS.ru вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин. По его словам, это нормальное состояние для людей, которые считают себя гениями.

Конечно, у него бывают срывы. Он человек и устает, бывают обидные поражения. Карлсен очень сильный спортсмен, надо признать, что он умеет собираться и концентрироваться. Карлсен отличный шахматист. Да, иногда его поведение бывает эпатажным. Но, поверьте, по сравнению с недалекими временами [Роберта] Фишера он пай-мальчик, — сказал Смагин.

Ранее Карлсен ударил оператора по камере после поражения от россиянина Владислава Артемьева на чемпионате мира по рапиду в Дохе. Видео инцидента в соцсети Х опубликовала Международная шахматная федерация (FIDE). После этой победы россиянин стал лидером чемпионата мира по рапиду. Однако на следующий день Артемьев несколько раз сыграл вничью и не сумел удержать первое место. Чемпионом мира стал Карлсен.