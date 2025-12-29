Норвежский гроссмейстер снова не справился с гневом ТАСС: шахматист Карлсен ударил кулаком по столу после поражения в Дохе

Норвежский шахматист Магнус Карлсен крайне эмоционально отреагировал на проигрыш на чемпионате мира по блицу в Дохе, передает ТАСС. Он уступил индийцу Арджуне Эригаиси в напряженной партии. Норвежец уронил фигуру и не успел нажать на часы, после чего со всей силы ударил по столу.

Не скрывая разочарования, Карлсен стремительно покинул зал, едва не столкнувшись на выходе с российским гроссмейстером Александром Грищуком. По итогам первого игрового дня чемпионата мира по блицу Магнус Карлсен занимает 11-ю позицию, набрав девять очков. Лидером турнира является Арджун Эригаиси с 10 баллами. Соревнования завершатся 30 декабря.

Ранее сообщалось, что Карлсен ударил оператора по камере после поражения от россиянина Владислава Артемьева на чемпионате мира по рапиду в Дохе. После этой победы россиянин стал лидером чемпионата мира по рапиду.

Комментируя этот инцидент, вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин отметил, что у норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена бывают нервные срывы из-за обидных поражений. По его словам, это нормальное состояние для людей, которые считают себя гениями.