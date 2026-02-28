Израиль нанес упреждающий удар по Ирану

Израиль нанес превентивный удар по Ирану, о чем официально объявил министр обороны Исраэль Кац в эфире 12-го канала израильского ТВ. Иранское агентство Fars подтвердило, что в центральной части Тегерана прогремели три мощных взрыва, над городом поднимается столб дыма.

После этого Кац ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны, о чем сообщает израильский МИД. В Израиле была объявлена воздушная тревога в связи с возможностью ответной ракетной атаки.

Перед этим Госдепартамент США принял решение о вывозе части дипломатического персонала из Израиля в связи с обострением обстановки. С 27 февраля посольство разрешило выезд тем сотрудникам, чье присутствие не является критически необходимым, а также членам их семей.

Ранее стало известно, что на одну из авиабаз в южной части Израиля прибыли 12 американских истребителей F-22. По данным источника, самолеты были переброшены в рамках развертывания сил США на Ближнем Востоке. Пентагон также намерен развернуть в регионе две новые авианосные ударные группы на фоне нарастающей напряженности ситуации с Ираном.