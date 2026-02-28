Стало известно, где находился Хаменеи в момент израильского удара по Ирану

Верховного лидера Ирана Али Хаменеи не было в столице в момент израильского удара, передает американское агентство Reuters. По его информации, главу государства перевели в безопасное место.

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, отсутствует в Тегеране и был переведен в безопасное место, — говорится в материале.

Незадолго до этого в иранской столице прогремела новая серия взрывов. По информации источников, всего произошло два взрыва, над городом поднялся столб дыма. Очевидцы сообщали о ракетных ударах.

Ранее израильский министр обороны Исраэль Кац сообщал, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Он также ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны. В Израиле была объявлена воздушная тревога в связи с возможностью ответной ракетной атаки.

Перед этим Госдепартамент США принял решение о вывозе части дипломатического персонала из Израиля в связи с обострением обстановки. С 27 февраля посольство разрешило выезд тем сотрудникам, чье присутствие не является критически необходимым, а также членам их семей.