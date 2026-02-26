Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 11:07

«Присягают на верность»: военэксперт о возможном ударе США по лидеру Ирана

Военэксперт Сивков: ликвидация Хаменеи не приведет к разгрому Ирана

Али Хаменеи Али Хаменеи Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Устранение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи не станет причиной краха государства, заявил NEWS.ru доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков. По его словам, Вашингтону будет крайне сложно достичь поставленных целей в рамках конфликта с Тегераном.

Для того чтобы достичь разумных целей, которые могут ставить перед собой США, тех сил, которые они развернули против Ирана, недостаточно. В лучшем случае они могут рассчитывать на уничтожение нескольких политических фигур. И второе, на что они могут полагаться, — это на ослабление власти в Тегеране. И тогда Штаты могут попытаться инициировать в стране цветную революцию. Но надо иметь в виду, что даже в случае ликвидации одного, двух или группы бывших руководителей, от этого не рассыплется организация, построенная по орденскому принципу. То есть они присягают на верность жесткой идеи, — сказал Сивков.

Он подчеркнул, что новые руководители справятся с подавлением любых попыток цветной революции в Иране. По его мнению, вероятность протестов крайне низка, поскольку проведение митингов становятся затруднительным в условиях воздушной войны против иранцев.

Я думаю, что [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) сам себя загнал в сложную ситуацию и пытается из нее таким образом выйти. Штаты подняли высокую планку в отношении Ирана, а достичь подобных целей в этом конфликте будет очень трудно. Трамп сейчас начинает нагнетать обстановку, пытаясь оправдать возможный удар по Ирану. Это факт, — заключил Сивков.

Ранее сообщалось, что правительство США рассматривает возможность ликвидации Али Хаменеи. Согласно зарубежным СМИ, удар по лидеру Ирана может быть частью стратегии по «обезглавливанию» руководства страны. Официально Вашингтон пока не подтверждал таких планов.

Иран
США
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле прокомментировали задержание подозрительного катера у берегов Кубы
«Накаляется»: в Кремле отреагировали на ситуацию вокруг Кубы
В Кремле раскрыли, затронут ли Путин и Лукашенко тему Совета мира
В Кремле раскрыли, кто еще будет на встречи Путина и Лукашенко в Москве
«Закончится проблемами»: в ГД объяснили слова Зеленского о «победе» Украины
Житель Петербурга едва не стал жертвой пожара в квартире
Песков объяснил, почему дефицит бюджета не создаст серьезных проблем
«Это его наказало»: Мостовой о совмещении Карпина в «Динамо» и сборной РФ
«Президент держит руку на пульсе»: Песков о ситуации с дефицитом бюджета
В Алма-Ате отменено выступление олимпийского чемпиона
Двух жителей Карелии подозревают в краже ювелирных украшений в Петербурге
Адвокаты ответили, может ли мечта Сабурова вернуться в РФ стать реальностью
В Кремле пояснили позицию России по участию в Совете мира
Песков прокомментировал тревожные слова Силуанова о нефтегазовых доходах
Краснодарская налоговая оказалась под прицелом после обысков у начальника
Курс рубля обрушился на фоне планов ужесточения бюджетного правила
Матвиенко поддержала сотрудничество театров Севастополя и Санкт-Петербурга
Украина лишилась одного из «величайших в мире дирижеров-интерпретаторов»
Попытка подозреваемого заложить бомбу под авто военного попала на видео
В Отрадном мужчина наступил на кота и чуть не раздавил его
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.