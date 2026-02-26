«Присягают на верность»: военэксперт о возможном ударе США по лидеру Ирана

Устранение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи не станет причиной краха государства, заявил NEWS.ru доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков. По его словам, Вашингтону будет крайне сложно достичь поставленных целей в рамках конфликта с Тегераном.

Для того чтобы достичь разумных целей, которые могут ставить перед собой США, тех сил, которые они развернули против Ирана, недостаточно. В лучшем случае они могут рассчитывать на уничтожение нескольких политических фигур. И второе, на что они могут полагаться, — это на ослабление власти в Тегеране. И тогда Штаты могут попытаться инициировать в стране цветную революцию. Но надо иметь в виду, что даже в случае ликвидации одного, двух или группы бывших руководителей, от этого не рассыплется организация, построенная по орденскому принципу. То есть они присягают на верность жесткой идеи, — сказал Сивков.

Он подчеркнул, что новые руководители справятся с подавлением любых попыток цветной революции в Иране. По его мнению, вероятность протестов крайне низка, поскольку проведение митингов становятся затруднительным в условиях воздушной войны против иранцев.

Я думаю, что [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) сам себя загнал в сложную ситуацию и пытается из нее таким образом выйти. Штаты подняли высокую планку в отношении Ирана, а достичь подобных целей в этом конфликте будет очень трудно. Трамп сейчас начинает нагнетать обстановку, пытаясь оправдать возможный удар по Ирану. Это факт, — заключил Сивков.

Ранее сообщалось, что правительство США рассматривает возможность ликвидации Али Хаменеи. Согласно зарубежным СМИ, удар по лидеру Ирана может быть частью стратегии по «обезглавливанию» руководства страны. Официально Вашингтон пока не подтверждал таких планов.