26 февраля 2026 в 03:24

Рубио заявил, что терпение Трампа по Украине не бесконечно

Рубио: США не планируют отстраняться от урегулирования конфликта на Украине

Администрация США не планирует отказываться от попыток урегулировать кризис на Украине, однако терпение американского президента не безгранично, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, Вашингтон отдает себе отчет, что больше никакая другая страна не может взять на себя миссию по содействую переговорам.

В настоящее время мы — единственная страна в мире, которая может стать катализатором переговоров. Если мы откажемся от этой роли, никто другой не сможет ее взять на себя, — сказал он.

До этого президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ, заявил: сегодня противники РФ активно пытаются сломать то, что было достигнуто на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По словам главы государства, для этого они делают все возможное.

Кроме того, политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Соединенные Штаты способны ужесточить подход к главе Украины в части борьбы с коррупцией. Аналитик также допустил, что в скором времени Трамп предпримет попытки воздействовать и на европейских лидеров.

