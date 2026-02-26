Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 04:46

Рубио пообещал докопаться до правды о кубинском инциденте

Рубио: США проведут независимую проверку инцидента с катером у берегов Кубы

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Соединенные Штаты проведут независимую проверку инцидента с катером у побережья Кубы, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Результаты расследования будут представлены американскому президенту Дональду Трампу, передает пресс-служба Белого дома.

Решения будут приниматься на основе полученных данных, подчеркнул Рубио. В настоящий момент США продолжают сбор информации по инциденту.

Ранее сообщалось, что кубинские пограничники открыли огонь по американскому катеру-нарушителю у побережья провинции Вилья-Клара, передает Министерство внутренних дел острова. В ходе перестрелки четверо нападавших были убиты, еще шестеро получили ранения.

Позже выяснилось: лица, задержанные на катере под американским номером у берегов Кубы, признались в террористических намерениях. По данным властей, нарушители дали все показания.

Кроме того, администрация США не рассматривает инцидент в водах Кубы как нечто серьезное, вызывающее значительную тревогу, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. По его словам, Вашингтон продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

