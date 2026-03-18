Киркорова заметили у могилы отца в годовщину трагического ухода Киркоров помолился и возложил цветы на могилу в годовщину смерти отца

Филипп Киркоров посетил могилу отца на Троекуровском кладбище, сообщает корреспондент NEWS.ru. Исполнитель помолился и возложил белые розы к месту захоронения.

Киркорова сопровождали его дети — дочь Алла-Виктория и сын Мартин. Они также оставили не могиле деда по охапке красных и розовых роз. Затем священник произнес на кладбище молитву.

Ранее появилось видео с могилы Бедроса Киркорова на Троекуровском кладбище. На месте захоронения установили высокий крест с распятием Иисуса. Также на могиле поставили большой портрет Киркорова-старшего. Судя по кадрам, место на кладбище утопало в цветах. Также могилу посетил внебрачный сын покойного — он также возложил цветы.

До этого певец Киркоров сообщил, что перевез в Москву прах матери и бабушки, ранее похороненных в Болгарии. По его словам, теперь они будут покоиться рядом с Бедросом Киркоровым. Известно, что мать певца Виктория Киркорова скончалась в 1994 году, ее похоронили в Софии. Киркоров отметил, что процесс эксгумации и перевозки праха потребовал помощи МИД России.