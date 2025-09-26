Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 11:40

Киркоров перевез прах матери и бабушки в Москву

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров сообщил изданию «Утро.ру», что перевез в Москву прах матери и бабушки, ранее похороненных в Болгарии. По его словам, теперь они будут покоиться рядом со скончавшимся в марте этого года отцом артиста Бедросом Киркоровым.

Мать певца Виктория Киркорова скончалась в 1994 году, ее похоронили в Софии. С учетом нынешних сложностей с посещением Болгарии артист решил перезахоронить ее в России.

Прах бабушки и мамы я уже привез в Москву. Теперь ищу возможность перенести и прах дедушки Мартина, в честь которого назвал сына. Хочу, чтобы они все были вместе, — отметил Киркоров.

По его словам, процесс эксгумации и перевозки праха потребовал помощи МИД России. В настоящее время Киркоров решает связанные с перезахоронением деда вопросы. Он надеется завершить все приготовления к годовщине смерти отца.

Ранее стало известно, что Таганский районный суд Москвы начал производство по иску к Киркорову о погашении кредитной задолженности. Заявление поступило от компании АО «Социум трейд», рассмотрение дела назначено на ближайшее время. Согласно иску, певец не до конца выплатил кредит, который взял в 2020 году в Московском кредитном банке на специальных условиях.

Филипп Киркоров
Бедрос Киркоров
артисты
певцы
