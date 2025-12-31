Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 12:11

Киркоров исполнил песню на стихи Захаровой

Захарова поделилась записью своей новой песни в исполнении Киркорова

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Представитель МИД России Мария Захарова поделилась в Telegram-канале видеозаписью композиции «Главная роль» на ее текст, которую исполнил певец Филипп Киркоров. Премьера состоялась на творческом вечере в честь юбилея дипломата.

В день рождения вместе с артистами, которые поют песни на мои тексты, мы провели творческий вечер в помощь храму Архангела Михаила в деревне Тараканово. <…> А завершилось все премьерой, которая, на мой взгляд, удалась. Филипп Киркоров, «Главная роль». Делюсь, — написала дипломат.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подарил на юбилей Захаровой шкатулку с изображением Кремля и Георгия Победоносца. Она назвала подарок заветным и невероятным и добавила, что любит народные промыслы.

До этого стало известно, что Захарова встретила свой юбилей во время записи январского выпуска телепрограммы «Песни от всей души» с ведущим Андреем Малаховым. Дипломат рассказала, что гости студии исполнили для нее композицию из мультфильма про Чебурашку и поздравили с днем рождения.

юбилей
песни
Филипп Киркоров
Мария Захарова
