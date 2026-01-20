«Сейчас будет плохо всем»: Бузова о любви, попсе, карьере — лучшие цитаты

Сегодня, 20 января, Ольга Бузова отмечает юбилей. «Выпускница» телепроекта «Дом-2» прославилась не только как «поющая ведущая», но и стала настоящим мемом в сети, где фразы из ее интервью разных лет буквально расхватали на цитаты. В юбилейную дату артистки NEWS.ru собрал самые яркие высказывания Бузовой.

О счастье

«Самый большой кайф и самое большое счастье — это возможность говорить то, что ты думаешь. А я просто не думаю».

«Никогда ничего не бойтесь, живите здесь и сейчас. Кайфуйте! Жизнь одна!»

«Не стоит винить клоуна за то, что он ведет себя как клоун. Лучше спросить себя: почему я продолжаю ходить в этот цирк?»

О конкурентах

«Даже не пытайтесь повторить мой путь — невозможно стать Ольгой Бузовой».

«Я стала тем человеком, который показывает, что можно падать и подниматься».

«У упорных лягушек — огромные шансы. Надо только заставить себя не сидеть сложа лапки, иначе рискуете прокиснуть вместе с молоком».

«Мои хорошие, ну что, плохо вам? Ха-ха-ха! Не переживайте, сейчас будет плохо всем! Особенно когда я выйду на эту сцену и докажу в очередной раз, что я ваша девочка».

«Куда я карьеру должна бросать? Нет, ни за что, никогда. Это любимое мое дело. Но надо учиться, конечно, варьировать, надо учиться распределять идеально время и планировать. Когда ты умеешь все планировать, тогда у тебя все четко, по полочкам. Ты успеваешь и отдыхать, и проводить время с мужчиной, и заниматься карьерой».

«Самый злейший конкурент для меня — это я сама. Каждый раз мне хочется прыгнуть выше своей головы, сделать что-то круче, что-то больше, чем я сама уже умею».

Ольга Бузова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

О хейтерах

«Попса жила, живет и будет жить. И быть попсовым артистом — это круто. Потому что ты попадаешь практически во всех. Кому-то нравится рок, кому-то нравится метал, кому-то нравится рэп, кому-то нравится джаз, например, или опера, или оперетта, но попса — она как бы объединяет все. И все слушают попсу. Попса — это очень круто».

«Я никогда не покупала награды и подписчиков в соцсетях. Живу по принципу „быть, а не казаться“. Я всегда знала, что я номер один».

«Благодарна хейтерам за то, что никогда не остаются безучастными и дают обратную связь. Ребята, спасибо, что так активно интересуетесь моей жизнью. Для любого артиста самое главное — вызывать эмоции у зрителей».

«Сейчас очень большая проблема у молодых артистов: они думают, что можно выпустить одну песню, залететь в тренд, и все. И многие появляются, как звездочки, ярко вспыхивают на звездном небоскребе и потом пропадают».

О мужчинах

«Я не фантазер, я реалист. Когда ты любишь человека, тебе хорошо на крыше наблюдать за тем, как садится солнце, а потом ты просишь вернуть им забытый закат. Лучшее свидание — это когда ты любишь, и оно может быть где угодно. Когда твоими чувствами, поступками, действиями правит любовь, то даже обнимашки на кровати под хороший сериал — это всегда лучшее свидание. Я сейчас не хожу на свидания. Я нравлюсь мужчинам. Я это чувствую, чувствую эту симпатию... Я поняла, что я люблю себя. Пока не люблю никого из мужского пола».

«Главное, чтобы это был настоящий мужчина. Странно, когда спрашивают, какие цветы дарить, как правильно ухаживать. Не хочется объяснять, он сам должен решить. Объясни мне, как сделать хорошо? Серьезно? Давай я тебе еще что-нибудь объясню. Важны чувства, а не шаблонные схемы».

Ольга Бузова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Никогда не думала, что у чувств может быть цена… Жизнь меня по-прежнему продолжает учить. И когда я уже начну разбираться в людях?»

«Я верю в то, что любовь можно найти где угодно, потому что это дается свыше».

«Сейчас мы уже доказали мужчинам, что можем зарабатывать деньги, занимать высокие посты и даже руководить государством. Но тем не менее ни один бизнес-проект не заменит нам любовь».

«Я уже поняла, что ни один штамп в паспорте не сможет сохранить брак, семью и, самое главное, любовь».

«В моем сердце всегда живет любовь! Только любовь правит миром, любовь заставляет нас творить и идти дальше».

«Я всегда говорила, что мужчину характеризуют поступки, его отношение к женщинам. Поэтому я смотрю на дела, а не на слова».

«Чужая семья — это потемки. Вы никогда не знаете, что происходит за семью замками на самом деле. Читая новостные повестки, мы нередко удивляемся: „Ну как же они расстались? Такая ведь пара была!“».

«У меня тоже был опыт — как печальный, так и не очень. Но я с огромным уважением отношусь к своему выбору, к своей жизни. Но, зная, как это можно нивелировать и скрывать от посторонних глаз, я прекрасно понимаю, что далеко не всегда показанное людьми является реальностью».

