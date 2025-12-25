Новый год — 2026
«Она сказала да!»: Бузова и Киркоров «поженились» на публике

Бузова и Киркоров появились на публике в свадебных образах

Ольга Бузова и Филипп Киркоров Ольга Бузова и Филипп Киркоров Фото: NEWS.ru
Певица Ольга Бузова и ее коллега Филипп Киркоров устроили публичную «свадебную» церемонию в ходе премии Fashion New Year Awards 2025, передает корреспондент NEWS.ru. Звезды вышли в свет в полноценных нарядах жениха и невесты под традиционную свадебную мелодию, которую подхватил зал.

Она сказала да! — прокричал в ответ Киркоров.

Зрители поддержали импровизацию криками «Горько!» и радостными возгласами, однако «молодожены» так и не дошли до традиционного поцелуя.

Ранее телеведущий Александр Гордон объявил о своем решении жениться в шестой раз. Он рассказал, что его избраннице, как и бывшей супруге, 23 года. Сама невеста заявила, что не чувствует разницы в возрасте с женихом из-за схожего взгляда на жизнь.

До этого певец Григорий Лепс заявил, что не может позволить себе отпраздновать свадьбу со своей 19-летней невестой Авророй Кибой из-за неспокойной обстановки в мире. При этом он подчеркнул, что обязательно пригласит президента России Владимира Путина на торжество. Артист объяснил, что действительно хочет связать себя узами брака, но сперва считает нужным получить соответствующее разрешение.

