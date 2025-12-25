«Она сказала да!»: Бузова и Киркоров «поженились» на публике Бузова и Киркоров появились на публике в свадебных образах

Певица Ольга Бузова и ее коллега Филипп Киркоров устроили публичную «свадебную» церемонию в ходе премии Fashion New Year Awards 2025, передает корреспондент NEWS.ru. Звезды вышли в свет в полноценных нарядах жениха и невесты под традиционную свадебную мелодию, которую подхватил зал.

Она сказала да! — прокричал в ответ Киркоров.

Зрители поддержали импровизацию криками «Горько!» и радостными возгласами, однако «молодожены» так и не дошли до традиционного поцелуя.

