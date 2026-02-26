Синцов бегал голышом, Аплекаеву убили: что стало со звездами «Дома-2»

Звезда некогда популярного проекта «Дом-2» Иван Синцов полгода держал в страхе жителей подъезда московской многоэтажки. Он спал на лестничной клетке на коробках, буянил и голым бегал за соседями. Как сложились судьбы Оксаны Аплекаевой, Юлии Реутовой, Алексея Адеева и других участников скандального телешоу — в материале NEWS.ru.

Как участники «Дома-2» Синцов и Реутова скатились на дно

До съемок в «Доме-2» Синцов учился в Дальневосточном государственном гуманитарно-техническом колледже на отделении пожарной безопасности. Он подрабатывал в модельном бизнесе и снимал ролики для TikTok. Синцов пришел в «Дом-2» около четырех лет назад, заявив, что хотел бы создать семью. Но молодой человек не нашел свою вторую половинку на проекте.

По словам бывшей девушки Ивана, впоследствии он набрал микрокредитов, не смог расплатиться с долгами и скатился на самое дно.

Недавно в Сети появился видеоролик с еще одной бывшей звездой «Дома-2» Юлией Реутовой. Русскоговорящий турист снял в Таиланде бездомную, которая искала временное прибежище. Это была Юлия.

«Выкинула личные вещи: одеяла, очки. Пошла и села в „Макдональдсе“. Очень странная ситуация. Интересно просто, почему она в такой ситуации: вся в грязном, рваном», — заявил автор видеоролика.

Юлия Реутова Фото: Социальные сети

Пользователей шокировал внешний вид девушки: длинные отросшие ногти на руках и ногах, грязные волосы и одежда. Что с ней случилось, пока неясно.

Реутова является мастером спорта Украины по художественной гимнастике. До участия в «Доме-2» она работала цирковой артисткой. Затем девушка сменила род занятий: выступала в стриптиз-клубах и вела блог с платным контентом для взрослых.

Кто убил красавицу Аплекаеву из «Дома-2»

Оксана Аплекаева, одна из самых ярких участниц первого сезона проекта, пропала в августе 2008 года. В тот день она снималась в качестве модели в элитном столичном автосалоне. Вечером девушка села на мотоцикл с незнакомым мужчиной — больше живой ее не видели. Тело блондинки обнаружили осенью на обочине трассы в Подмосковье. Результаты экспертизы показали, что Аплекаеву задушили.

Следствие отрабатывало несколько версий убийства, в том числе нападение серийного маньяка. Оперативники нашли мотоциклиста, с которым уехала Аплекаева. Однако его причастность к смерти девушки доказать не удалось. Мужчина объяснил, что поужинал с Аплекаевой в ресторане, после чего уехал на свой день рождения к жене и друзьям.

В съемной квартире экс-участницы «Дома-2» следователи нашли улики, свидетельствующие о том, что она вовлекала девушек-моделей в эскорт-услуги и тщательно вела записи о клиентах. Позже стало известно, что судмедэксперт, составлявший заключение о причинах смерти экс-героини шоу, совершил сексуальный акт с телом. Некрофил понес наказание по закону. Убийцу Оксаны до сих пор не нашли.

Оксана Аплекаева Фото: Социальные сети

Кто зверски зарезал звезд «Дома-2» Кадетова и Лукина

В 2010 году на проект пришел Андрей Кадетов — симпатичный петербуржец спортивного телосложения. Он нравился многим участницам, в том числе неприступной звезде Наталье Варвиной. Молодой человек стал жить с Ольгой Агибаловой.

Спустя восемь месяцев на шоу узнали, что Кадетов женат, после чего он ушел из проекта. При этом ведущие «Дома-2» были готовы вернуть молодого человека после того, как он оформит развод.

24 декабря 2010 года Андрея нашли мертвым недалеко от своего дома. Смерть наступила из-за многочисленных ножевых ранений. В 2012-м суд Петербурга признал виновным в убийстве Кадетова Юрия Жидкова, жениха девушки, с которой экс-участник «Дома-2» якобы вступал в сексуальные отношения.

Дмитрий Лукин пришел на проект в 2016 году, где продержался совсем недолго — четыре месяца. Затем молодой человек работал на телевидении. Труп Лукина обнаружили 14 апреля 2025-го в квартире на Щелковском шоссе. Эксперты насчитали на его теле более 50 колото-резаных ран.

В убийстве Лукина сознался владелец квартиры — сценарист и бывший кавээнщик Станислав Берестовой. По его словам, молодой человек попросил в долг 50 тысяч рублей, и получив отказ, напал на него с ножом. Берестовой заявил, что оборонялся — в тот вечер мужчина в тяжелом состоянии попал в реанимацию. По словам друзей Лукина, накануне гибели он употреблял спиртное в большом количестве.

Дмитрий Лукин Фото: Социальные сети

За что трижды сидел участник «Дома-2» Адеев

До прихода в «Дом-2» Алексей Адеев имел судимость за похищение машины. Он нравился многим участницам проекта и начал встречаться с Аленой Водонаевой, которую называли королевой скандального шоу.

Вскоре Адеева арестовали, причем прямо на съемках. Оказалось, что ранее мужчина обманул клиентку риелторского агентства, присвоив задаток за квартиру. Потерпевшая узнала его, увидев по телевизору. Отсидев несколько лет в тюрьме, в 2008-м Алексей вернулся в «Дом-2», где пробыл два года. В третий раз Адеев оказался за решеткой после того, как украл миллион рублей у знакомого.

Анастасия Дашко привлекала внимание зрителей «Дом-2» бескомпромиссным боевым характером. Девушка провела на проекте более 1 тыс. дней и покинула его в 2008 году. В 2013-м Дашко получила три года тюрьмы за мошеннические действия в строительном бизнесе.

Участник шоу Михаил Подоров рассказывал, что собирается стать серьезным бизнесменом и много зарабатывать. Тем не менее он был осужден на 16 лет колонии за распространение запрещенных веществ в крупном размере.

В 2011 году суд приговорил к штрафу в 450 тысяч рублей за попытку получения взятки Михаила Терехина, бывшего замначальника криминальной полиции УВД Люберец и возлюбленного ведущей проекта Ксении Бородиной. Она ходила вместе с молодым человеком на заседания суда, держа его за руку. Позже пара рассталась.

Список участников проекта, сидевших в тюрьме, довольно большой. Вячеслав Попов отправился в колонию строгого режима на шесть лет за хранение запрещенных веществ, Рэй Самедов — на три года по этой же причине. Сергея Сичкара приговорили к трем годам лишения свободы за продажу угнанных автомобилей. Примечательно, что Сичкар был признан «Человеком года» на проекте «Дом-2» и получил приз — новую иномарку.

Сергей Сичкар Фото: Социальные сети

Почему экс-участникам «Дома-2» трудно найти себя в жизни

Телекритик Александр Горбунов предположил, что на съемках «Дома-2» участники придерживаются определенного стиля поведения — яркого, скандального и эпатажного, которое поощряется сценаристами и режиссерами. Покинув проект, некоторые герои не могут адаптироваться к более спокойной и обычной жизни, отметил Горбунов.

«Когда {бывшие участники} выходят за периметр, многие так же продолжают вести себя в жизни — совершать странные поступки и привлекать внимание треш-контентом. Им сложно адаптироваться, не у всех есть возможность поработать с психологом», — сказал Горбунов NEWS.ru.

Психолог Оксана Митрофанова подчеркнула, что в проект приходят «незрелые люди с незрелыми желаниями». По ее словам, ради легкого пиара и денег они готовы отказаться от жизненных принципов и совершать самые низкие поступки на камеру. Экс-участники проекта сталкиваются с реальными проблемами в жизни, которые решить не в состоянии, отметила собеседница NEWS.ru.

«Они болеют звездной болезнью, у них расшатана психика на проекте. Зарабатывать деньги честным способом не умеют и не желают. Это приводит их к антидепрессантам, наркотикам и криминальным историям», — добавила Митрофанова.

Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственный думы Виталий Милонов в интервью NEWS.ru назвал трагедии, произошедшие с некоторыми участниками «Дома-2», логической закономерностью.

«В таком маргинальном шоу участвуют те, кто хочет получить известность и деньги любой ценой. Неудивительно, что лишившись „питательной кормушки“ в виде „Дома-2“, некоторые отправились совершать преступления», — заявил Милонов.

Он также предположил, что на бывшей ведущей «Дома-2» Ольге Бузовой висит тяжелый крест скандального проекта, поэтому девушка не может создать семью. «Она до сих пор не замужем, никто не хочет брать. На ней лежит печать позора», — высказал мнение парламентарий.

