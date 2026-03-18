18 марта 2026 в 12:33

Путин определил приоритеты для ученых и философов

Путин: гуманитарные ценности определят будущее России

Фото: kremlin.ru
Интеллектуальный диалог и гуманитарные ценности имеют особую значимость для развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам II Международного философского форума «Осмысляя Россию», передает пресс-служба Кремля. Глава государства отметил уникальный состав площадки, объединившей ученых, клириков и публицистов для поиска ответов на глобальные вызовы.

Отрадно, что для открытого, заинтересованного обсуждения актуальных гуманитарных, цивилизационных проблем, имеющих исключительное значение для настоящего и будущего России <…> ваш форум вновь объединил на своей площадке представителей высшей школы, — заявил президент.

По мнению Путина, такие встречи помогают глубже понять векторы развития нашего государства и мирового сообщества в условиях меняющегося порядка. Он акцентировал внимание на том, что вопросы культуры и самоопределения сегодня выходят на первый план в государственной повестке.

Ранее Путин отмечал, что развитие отечественной химической отрасли напрямую связано с укреплением технологического лидерства и промышленного суверенитета России. По его словам, для вывода отрасли на качественно новый уровень необходимо объединять усилия государства, бизнеса, науки и образования.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Королевская семья Британии: новости, угроза разоблачения, тайны монархов
«Был маменькиным сынком»: Киркоров сделал признание у могилы отца
Женщин не будут обязывать идти к психологу из-за нежелания иметь детей
Психолог объяснила феномен комфортных людей
Суд Варшавы решил выдать Украине российского археолога
В Югре упадет ступень космического аппарата
Назван нюанс, способный навредить политическому будущему Трампа
На тушение бизнес-центра Turas в Москве перебросили еще пять расчетов
Видеопродюсер ответил, почему короткие видео стали популярными
«Надеюсь, получится»: Бурак Озчивит поделился связанной с Россией мечтой
В России запретили изымать земельные участки у многодетных семей
Адвокат семьи Яниса Тиммы задала неудобный вопрос его экс-жене Седоковой
Стало известно, чем обернутся для США серьезные расходы на войну с Ираном
Хуснуллин сравнил стоимость всей России с ценой одного Нью-Йорка
Песков раскрыл планы Путина на годовщину воссоединения Крыма с Россией
Что известно о ключевом повороте в поисках пропавших в Твери детей
Что известно об убийстве министра разведки Ирана
Идею об ужесточении законов для мигрантов поддержали в Госдуме
На Западе раскрыли, как Зеленский опозорился из-за сюрприза Трампу
Налет на Краснодар, теракт в ДНР предотвратили: ВСУ атакуют РФ 18 марта
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

