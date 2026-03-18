Путин определил приоритеты для ученых и философов

Интеллектуальный диалог и гуманитарные ценности имеют особую значимость для развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам II Международного философского форума «Осмысляя Россию», передает пресс-служба Кремля. Глава государства отметил уникальный состав площадки, объединившей ученых, клириков и публицистов для поиска ответов на глобальные вызовы.

Отрадно, что для открытого, заинтересованного обсуждения актуальных гуманитарных, цивилизационных проблем, имеющих исключительное значение для настоящего и будущего России <…> ваш форум вновь объединил на своей площадке представителей высшей школы, — заявил президент.

По мнению Путина, такие встречи помогают глубже понять векторы развития нашего государства и мирового сообщества в условиях меняющегося порядка. Он акцентировал внимание на том, что вопросы культуры и самоопределения сегодня выходят на первый план в государственной повестке.

