Торжественная встреча, приветствие детей: яркие кадры визита Путина в Китай
Владимир Путин в аэропорту Пекина, 19 мая 2026 года
Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости
Президент России Владимир Путин прилетел в Китай. Официальный визит проходит на фоне 25-летия российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Помимо подписания документов Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Переговоры Путина с китайским лидером пройдут в Доме народных собраний.
У трапа самолета российского лидера встречал министр иностранных дел Китая Ван И. Его также приветствовала группа детей в одинаковой форме — голубых рубашках и белых брюках. Они махали небольшими флагами России и КНР.
Видеоролики с обращением Путина к народу Китая за несколько часов набрали более 355 тысяч лайков в приложении Douyin — китайском аналоге TikTok. В речи глава государства сообщил, что в настоящее время отношения двух стран достигли беспрецедентного качественного уровня.
Самые яркие кадры начала визита российского лидера в Пекин — в галерее NEWS.ru.
Почетный караул выстраивается для встречи президента РФ Владимира Путина, прибывающего в Пекин, 19 мая 2026 года
Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости
Самолет президента РФ Владимира Путина садится в аэропорту Пекина, 19 мая 2026 года
Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости
Владимир Путин, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй (слева), министр иностранных дел КНР Ван И (в центре), 19 мая 2026 года
Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости
Встреча президента РФ Владимира Путина в аэропорту Пекина, 19 мая 2026 года
Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости
Владимир Путин и атташе по вопросам обороны генерал-майор Алексей Липилин в аэропорту Пекина, 19 мая 2026 года
Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости
Автомобиль «Аурус» кортежа президента РФ Владимира Путина в аэропорту Пекина. Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом, 19 мая 2026 года
Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости