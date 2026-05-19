Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 19:57

Торжественная встреча, приветствие детей: яркие кадры визита Путина в Китай

Владимир Путин в аэропорту Пекина, 19 мая 2026 года Владимир Путин в аэропорту Пекина, 19 мая 2026 года Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин прилетел в Китай. Официальный визит проходит на фоне 25-летия российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Помимо подписания документов Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Переговоры Путина с китайским лидером пройдут в Доме народных собраний.

У трапа самолета российского лидера встречал министр иностранных дел Китая Ван И. Его также приветствовала группа детей в одинаковой форме — голубых рубашках и белых брюках. Они махали небольшими флагами России и КНР.

Видеоролики с обращением Путина к народу Китая за несколько часов набрали более 355 тысяч лайков в приложении Douyin — китайском аналоге TikTok. В речи глава государства сообщил, что в настоящее время отношения двух стран достигли беспрецедентного качественного уровня.

Самые яркие кадры начала визита российского лидера в Пекин — в галерее NEWS.ru.

Почетный караул выстраивается для встречи президента РФ Владимира Путина, прибывающего в Пекин, 19 мая 2026 года
Почетный караул выстраивается для встречи президента РФ Владимира Путина, прибывающего в Пекин, 19 мая 2026 года
Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости
Самолет президента РФ Владимира Путина садится в аэропорту Пекина, 19 мая 2026 года
Самолет президента РФ Владимира Путина садится в аэропорту Пекина, 19 мая 2026 года
Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости
Владимир Путин, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй (слева), министр иностранных дел КНР Ван И (в центре), 19 мая 2026 года
Владимир Путин, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй (слева), министр иностранных дел КНР Ван И (в центре), 19 мая 2026 года
Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости
Встреча президента РФ Владимира Путина в аэропорту Пекина, 19 мая 2026 года
Встреча президента РФ Владимира Путина в аэропорту Пекина, 19 мая 2026 года
Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости
Владимир Путин и атташе по вопросам обороны генерал-майор Алексей Липилин в аэропорту Пекина, 19 мая 2026 года
Владимир Путин и атташе по вопросам обороны генерал-майор Алексей Липилин в аэропорту Пекина, 19 мая 2026 года
Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости
Автомобиль «Аурус» кортежа президента РФ Владимира Путина в аэропорту Пекина. Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом, 19 мая 2026 года
Автомобиль «Аурус» кортежа президента РФ Владимира Путина в аэропорту Пекина. Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом, 19 мая 2026 года
Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости
Владимир Путин
Си Цзиньпин
Китай
Россия
визиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мурашко ответил на вопрос о распространении лихорадки Эбола в России
«Не кланялся, как мудак»: режиссер Золотовицкий рассказал о совете отца
В ООН заявили, что получили письмо от Лаврова про инсценировку в Буче
Стали известны итоги премии ЦИПР Диджитал-2026
Первый снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в октябре
В России запустили платформу «Росвексель» для покупки золотых слитков
Загадочный объект у Земли, опасные фуры под Вологдой: что будет дальше
Рябков раскрыл, как Россия остудит «горячие головы» в НАТО
Торжественная встреча, приветствие детей: яркие кадры визита Путина в Китай
Родригез заявил о желании устроить «голую вечеринку» на свадьбе с Кабак
«Не отмыться»: Небензя назвал один из самых грязных грехов Киева
Взрыв прогремел на стройке в Петербурге
«У нас зарплата 35 тысяч»: Яковлева о скандале в Театре Сатиры
Британия приняла сенсационное решение ради дизеля из российской нефти
В Ленобласти утонула девочка
Мама подписала контракт: на Пхукете треш-стримеры унижали подростка из РФ
«Ему 92»: Банщикова раскрыла, с кем отметила свое новое звание
Догилева вступилась за Меньшикова после критики «Гамлета» с Юрой Борисовым
НАТО планирует помочь судам в проходе через Ормуз
Соискателям назвали вакансии, которых лучше избегать
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.