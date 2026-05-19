Торжественная встреча, приветствие детей: яркие кадры визита Путина в Китай

Владимир Путин в аэропорту Пекина, 19 мая 2026 года

Президент России Владимир Путин прилетел в Китай. Официальный визит проходит на фоне 25-летия российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Помимо подписания документов Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Переговоры Путина с китайским лидером пройдут в Доме народных собраний.

У трапа самолета российского лидера встречал министр иностранных дел Китая Ван И. Его также приветствовала группа детей в одинаковой форме — голубых рубашках и белых брюках. Они махали небольшими флагами России и КНР.

Видеоролики с обращением Путина к народу Китая за несколько часов набрали более 355 тысяч лайков в приложении Douyin — китайском аналоге TikTok. В речи глава государства сообщил, что в настоящее время отношения двух стран достигли беспрецедентного качественного уровня.

