Любые возникающие для России опасности будут нейтрализованы военно-техническими методами, это охладит пыл наиболее агрессивных членов НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с ТАСС. Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что Москва регулярно транслирует западным оппонентам предостережения о создаваемых ими рисках.

Наши возможности повлиять на эти дискуссии [внутри НАТО] прежде всего связаны с теми предостережениями, которые мы транслируем западным оппонентам по обе стороны Атлантического океана о создаваемых ими рисках и решительном настрое России военно-технически парировать любые вновь создаваемые для нас угрозы. Делаем это регулярно в расчете остудить «горячие головы» в натовских столицах, — сказал он.

Ранее Рябков заявил, что угроза открытого вооруженного столкновения между НАТО и Россией увеличивается, а результат подобного инцидента способен стать губительным. Дипломат также указал на нарастающую в европейских столицах истерию вокруг якобы грядущей масштабной войны с РФ.

Кроме того, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что НАТО способно вступить в прямую схватку с РФ после урегулирования ближневосточного кризиса. Европейские государства, по словам военачальника, осознав неспособность Киева одержать верх над Москвой, заговорили о подготовке к большой войне.