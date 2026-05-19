«Громче всех кричал»: Годунова о лишении Разина песен «Ласкового мая»

Актриса Анастасия Годунова заявила NEWS.ru на XIII церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения, что рада тому, что продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин лишен авторства песен группы. По ее мнению, справедливость восторжествовала, а человек, который «громче всех кричал», лишился всего.

Мне кажется, что все произошло правильно. Я не могу понять, почему это не произошло раньше. Видимо, там были какие-то махинации со стороны Андрея Разина. Я рада, что справедливость восторжествовала, и человек, который ходил по ТВ-шоу, громче всех кричал и оскорблял артистов, лишен всего, — заявила Годунова.

По ее мнению, чтобы не было таких ситуаций, как у певицы Линды с продюсером Максимом Фадеевым, нужно четко прописывать авторские права. Эти моменты должны решаться в суде, а не в соцсетях и на телешоу, заключила артистка.

Ранее суд встал на сторону вдовы Юрия Шатунова в споре за песни «Ласкового мая». Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда отменила старое решение (еще от 2007 года), по которому права на композиции достались Разину. Решение вступило в силу сразу.