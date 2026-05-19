Родригез заявил о желании устроить «голую вечеринку» на свадьбе с Кабак

Российский артист Тимур Родригез (настоящее имя — Тимур Керимов) в шутку признался на XIII Церемонии вручения Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения, что вместе со своей возлюбленной Катей Кабак планировал устроить свадьбу в стиле «голой вечеринки». Однако, по его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, им все же пришлось отказаться от подобной идеи из-за больших рисков.

Мы хотели сначала «голую вечеринку», но нам сказали, что после последней это очень рискованно. Поэтому придется все отменить, — сказал артист.

Ранее Родригез сообщил в своих соцсетях о помолвке с Кабак. Предложение избраннице прозвучало у столичного кинотеатра «Художественный», а на фасаде здания позже высветилась надпись «Она сказала „да“!».

Кроме того, актриса призналась, что за все время отношений с шоуменом с 2023 года она ни разу с ним не ссорилась. Взгляды иногда расходятся, однако это лишь сильнее объединяет, отметила Кабак. Избранница Родригеза добавила, что они с возлюбленным очень похожи, и окружающие часто обращают на это внимание.