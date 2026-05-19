19 мая 2026 в 16:15

Волочкова рассказала о восстановлении после операции на ноге

Балерина Волочкова призналась, что нарушила все назначения врачей после операции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Балерина Анастасия Волочкова призналась, что нарушила все предписания врачей после проведенной операции по замене тазобедренного сустава, сообщает Общественная Служба Новостей. Сейчас артистка готовится к премьере нового шоу.

Какая Волочкова без танца и репетиций? Я всячески начала нарушать предписания врачей. Я должна была еще три месяца делать просто упражнения и ждать, пока все заживет, но танцевальные номера сами себя не сделают, — рассказала Волочкова.

Балерина отметила, что все же запланировала отдых. Она поделилась, что в июле планирует поездку на Мальдивы.

Ранее сообщалось, что звезда «Уральских пельменей» актриса Юлия Михалкова из-за сильного эмоционального перенапряжения тяжело заболела и была парализована. В период выхода ее первого фильма у артистки защемило нерв.

