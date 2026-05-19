19 мая 2026 в 14:14

Рабочий в Крыму уехал со стройки в больницу с гвоздем в лице

Врачи Крыма извлекли гвоздь из лица 29-летнего строителя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Крыму хирурги спасли строителя с гвоздем в голове, сообщила пресс-служба республиканского Минздрава. Инородный предмет угодил в гайморову пазуху и остановился всего в двух миллиметрах от мозга. Уникальную операцию провели в больнице имени Н. А. Семашко.

29-летний мужчина, находясь на рабочем месте, случайно выстрелил в себя из гвоздезабивного пистолета и получил тяжелое ранение лицевого отдела черепа, — говорится в сообщении.

На данный момент жизнь пострадавшего вне опасности, его состояние оценивается как стабильное. Мужчина продолжает курс терапии.

Ранее медики Красногорской больницы спасли пациента, нечаянно вдохнувшего горошину за вечерней трапезой. Госпитализированный жаловался на одышку и приступы сильного кашля. Выяснилось, что у россиянина до этого обнаружили бронхиальную астму, что сделало происшествие угрожающим для жизни.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что подмосковные хирурги достали из кишечника девочки 20 неодимовых магнитов. Ребенка с острыми болями в животе доставила в Балашихинскую больницу бригада скорой.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу


Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
