Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 14:42

Житель Новосибирска получил срок за автоподставу и взятки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Новосибирске местного жителя осудили на семь лет за автоподставу и взятки, сообщает «КП-Новосибирск». До этого он провел три года под домашним арестом.

Сообщается, что бывший замдиректора медклиники застраховал свой автомобиль и инсценировал его угон ради получения страховки. Он передал дубликат ключа подельнику, бросил машину на парковке аэропорта и улетел в Краснодар, а после возвращения подал заявление об угоне.

Когда фигуранту предложили сознаться, он, в свою очередь, предложил сотруднику полиции взятку в размере 300 тыс. рублей за прекращение уголовного дела. Задержанный вину не признал.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье вынесли обвинительный приговор участникам банды, занимавшейся автоподставами. Суммарный срок наказания для двух фигурантов составил 12 лет лишения свободы.

Регионы
Новосибирск
автоподставы
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Активист рассказал, как подсчитывается статистика аварий с мотоциклами
Деда погибшего военного вышвырнули силой с митинга Пашиняна
Опубликованы кадры возгорания самолета Ан-2 после падения в Якутии
Бомба взорвалась в центре сбора вооружений в Сирии
Психолог раскрыл, как именно спорт воздействует на психику человека
Депутат Госдумы назвал регион России, где заключаются ранние браки
«Провоцирует переходить на личности»: Косачев осадил главу МИД Литвы
Эстония заявила Украине, что не разрешала использовать свое небо для дронов
Семь БПЛА сбили над Ленобластью
Убиться о Калининград: напав на Россию, Литва исчезнет навсегда
В Союзе женщин России назвали главный риск ранних браков
Лихачев раскрыл ближайшие планы по иранской АЭС «Бушер»
Юрист ответил, что грозит виновным в ЧП с аэролодкой на Байкале
Мальчик на велосипеде не пережил встречи с грузовиком
Дмитриев рассказал, какая страна заинтересована в энергопроектах России
Врач объяснил, как жара влияет на психическое и когнитивное состояние
Раскрыта стоимость тура на Байкале, где погибли пять человек
Нутрициолог объяснила, почему нельзя часто есть морскую капусту
Что изменилось в корпоративных ЦОД: три российские новинки
Украинского спецназовца задержали за «спасение» сограждан
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.