Житель Новосибирска получил срок за автоподставу и взятки

В Новосибирске местного жителя осудили на семь лет за автоподставу и взятки, сообщает «КП-Новосибирск». До этого он провел три года под домашним арестом.

Сообщается, что бывший замдиректора медклиники застраховал свой автомобиль и инсценировал его угон ради получения страховки. Он передал дубликат ключа подельнику, бросил машину на парковке аэропорта и улетел в Краснодар, а после возвращения подал заявление об угоне.

Когда фигуранту предложили сознаться, он, в свою очередь, предложил сотруднику полиции взятку в размере 300 тыс. рублей за прекращение уголовного дела. Задержанный вину не признал.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье вынесли обвинительный приговор участникам банды, занимавшейся автоподставами. Суммарный срок наказания для двух фигурантов составил 12 лет лишения свободы.