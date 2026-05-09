Военный парад прошел на главной площади Новосибирска Военный парад в честь 81-й годовщины Победы состоялся в Новосибирске

На центральной площади Новосибирска — площади Ленина — прошел военный парад, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Торжественное мероприятие началось с церемонии выноса знамен под музыку композиции Александрова и Лебедева-Кумача «Священная война». Шествие войск гарнизона открыла рота барабанщиков Сибирского кадетского корпуса.

Под аккомпанемент сводного военного духового оркестра Новосибирского гарнизона по площади торжественным маршем прошли военнослужащие Центрального военного округа, подразделений противовоздушной обороны и Ракетных войск стратегического назначения. Кроме того, в колоннах были курсанты Новосибирского высшего военного командного училища, Новосибирского военного института войск национальной гвардии, а также представители ведомств ФСИН, МЧС и МВД.

В составе парадных расчетов в мероприятии приняли участие более 150 участников СВО. Всего на главную площадь вышли около 1300 военнослужащих из различных родов войск Вооруженных сил РФ, сотрудников силовых структур России и учащихся учебных заведений.

Завершился военный парад в Новосибирске плац-концертом сводного военного оркестра Новосибирского гарнизона. После этого на площадь Ленина вынесли увеличенную копию Знамени Победы, а также копии боевых знамен 17 сибирских дивизий, которые были сформированы в годы Великой Отечественной войны на территории Новосибирской области.

Ранее в Благовещенске участник парада Победы сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной прямо во время торжественного шествия. Кольцо избраннице преподнес курсант элитного подразделения Дальневосточного гвардейского высшего общевойскового командного ордена Жукова училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского.