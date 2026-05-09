09 мая 2026 в 07:04

Будущий офицер попросил руки своей возлюбленной на шествии в честь 9 Мая

Курсант сделал предложение руки и сердца девушке во время парада в Благовещенске

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Участник парада Победы в Благовещенске сделал предложение своей избраннице во время торжественного шествия, сообщили в пресс-службе городской администрации. Кольцо возлюбленной преподнес курсант элитного подразделения Дальневосточного гвардейского высшего общевойскового командного ордена Жукова училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского.

На опубликованных кадрах видно, как курсант с большим букетом цветов опустился на одно колено и спросил: «Ты будешь моей женой»?. Сказать молодому человеку «да» девушку хором попросили десятки будущих офицеров. В итоге она ответила согласием, вызвав тем самым троекратное «ура».

Ранее космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев с Международной космической станции (МКС) обратились к гражданам России с поздравлениями в честь Дня Победы. В своем заявлении они отметили стойкость, мужество и героизм Красной армии.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что День Победы является главным праздником для народов РФ и Белоруссии. Об этом он сказал в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

