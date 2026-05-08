Путин назвал День Победы главным праздником для России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил, что День Победы является главным праздником для народов РФ и Белоруссии, передает пресс-служба Кремля. Об этом он сказал в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад вас видеть в преддверии нашего общего, я считаю, самого главного праздника для наших народов — Дня Победы в Великой Отечественной войне, советского народа в Великой Отечественной войне, — сказал Путин.

Ранее стало известно, что Путин начал проведение встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле. Переговоры проходят в Представительском кабинете российского лидера.

До этого на железнодорожный вокзал Владивостока прибыл Поезд Победы. На перроне гостей встречал военный оркестр, а в ходе церемонии к жителям города обратился заместитель главы администрации Максим Акульшин. Состав представляет собой передвижной музей, посвященный подвигу советского народа в годы ВОВ.