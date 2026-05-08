Во Владивосток прибыл Поезд Победы На вокзал Владивостока прибыл Поезд Победы с военной техникой

Поезд Победы прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока, сообщили в пресс-службе администрации. На перроне гостей встречал военный оркестр, а в ходе церемонии к жителям города обратился заместитель главы администрации Максим Акульшин.

Для каждого из нас День Победы — особый, священный праздник. Мы бережно храним память о людях, которые ценой собственной жизни, невероятной стойкости и мужества отстояли свободу и независимость нашей страны. Неоценимый вклад в приближение Победы внесли железнодорожники. В тяжелейших условиях они обеспечивали бесперебойную доставку боеприпасов, продовольствия и бойцов на фронт, эвакуировали раненых, мирных жителей и предприятия, сохраняя связь между тылом и передовой. Наш долг — сохранить эту память и передать ее будущим поколениям как символ мужества, единства и любви к Родине, — заявил Акульшин.

Поезд Победы представляет собой передвижной музей, посвященный подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. В составе поезда представлены тематические вагоны с историческими инсталляциями, архивными материалами и образцами военной техники.

В завершение мероприятия участники возложили цветы к паровозу «Еа-3306», установленному в память о подвиге дальневосточных железнодорожников в годы войны.

Ранее стало известно, что Волгоград временно переименовали в Сталинград на время празднования Дня Победы. Дорожные знаки с названием «Сталинград» установили на въездах в город, их снимут 10 мая.