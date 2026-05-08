Российский город «исчез» перед Днем Победы Волгоград временно переименовали в Сталинград к 9 Мая

Волгоград временно переименовали в Сталинград на время празднования Дня Победы, сообщила пресс-служба городской администрации. Дорожные знаки с названием «Сталинград» установили на въездах в город, их снимут 10 мая.

Накануне празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне на всех основных въездах в город-герой дорожные знаки «Волгоград» временно заменяются на знаки «Сталинград», — сказано в сообщении.

Ранее помощник президента РФ Владимира Путина заявил, что в День Победы ожидаются парад и выступление главы государства. Он подчеркнул, что все пройдет как обычно, кроме демонстрации военной техники.

В Кремле между тем сообщили, что парад Победы в Москве посетят президенты Белоруссии и Абхазии Александр Лукашенко и Бадра Гунба с супругой. Кроме того, прибудут главы Лаоса, Южной Осетии и Республики Сербской: Тхонглун Сисулит, Алан Гаглоев и Синиша Каран. В Москве также ожидают верховного правителя Малайзии султана Ибрагима, премьера Словакии Роберта Фицо.