«Животный страх»: рассекречен доклад о настроениях немцев под Сталинградом ФСБ РФ опубликовала доклад о настроениях фашистов под Сталинградом в 1942 году

Настроения в рядах фашистских солдат во время блокады Сталинграда в ноябре 1942 года были антивоенными, говорится в рассекреченном докладе советского разведчика Павла Судоплатова. Один немец-дезертир рассказывал, что два раза пытался бежать к русским, но, опасаясь, что его могут убить свои же, возвращался. Документ опубликован на сайте ФСБ России.

Оккупанты боятся предстоящей зимы и в связи с этим испытывают животный страх. Сталинградские жители слышали, например, от отдельных немцев заявление, что «скоро наступит зима и русские будут вновь наступать», — говорится в разведсообщении.

Кроме того, многие итальянские солдаты высказывали антивоенные настроения. Они жаловались, что не были дома по шесть-семь лет или что не хотели идти на фронт. Аналогичные настроения Судоплатов отмечал и у румынских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что итальянские и румынские оккупанты на стороне гитлеровской Германии в ходе Сталинградской битвы во время Великой Отечественной войны отказывались воевать против советских войск. В рассекреченных документах сказано, что иностранцы дезертировали, из-за чего немцам приходилось угрозами удерживать их на позициях.