«Мы еще не наигрались»: Елена Север о музыкальном дуэте с ИИ Певица Елена Север допустила запись музыкального дуэта с ИИ

Певица и актриса Елена Север заявила о планах записать музыкальный дуэт с искусственным интеллектом, однако призналась, что не поддерживает подобный формат. По ее словам, в конечном итоге слушатели все равно выберут живое исполнение и настоящих артистов, передает корреспондент NEWS.ru с церемонии вручения премии «Золотой Граммофон».

Мы планируем такое сделать. Хотя я сама лично не очень за такое, потому что я знаю, что в конечном итоге победят и живой звук, и живое выступление, и живой артист. Я в этом на 100% убеждена. Пока мы еще не наигрались с этим. Пробуем, нам интересно, — отметила артистка.

Север добавила, что интерес к подобным экспериментам пока сохраняется, однако со временем аудитория начинает различать искусственный характер такой музыки. В подобных проектах ощущается отсутствие эмоциональной составляющей, подчеркнула она.

Уже, кто наблюдает, понимает, что все равно оно все похожее. Ты уже начинаешь различать и понимать: здесь нет души, здесь есть эта искусственность. Ничего, мы переживем этот момент и вернемся к живому звуку, — заключила Север.

Ранее голливудский актер Леонардо Ди Каприо заявил, что ИИ не может заменить человека и считаться подлинным искусством. При этом он признал, что технологии способны облегчить жизнь начинающим режиссерам.