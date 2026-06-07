Отказ от алкоголя, изменения в личной жизни, дети: как живет Григорий Лепс

Народный артист России Григорий Лепс рассказал об изменениях в личной жизни после расставания с молодой возлюбленной Авророй Кибой. Как сейчас складываются его карьера и отношения?

Чем известен Лепс

Григорий Лепс (настоящая фамилия — Лепсверидзе) родился 16 июля 1962 года в Сочи, окончил музыкальное училище по классу ударных. После службы в армии стал петь в ресторанах и гостиницах.

В 1992 году Лепс переехал в Москву, спустя еще два года выпустил дебютный альбом «Храни Вас Бог». В него вошла песня «Натали», которая принесла артисту популярность. За годы карьеры певец записал десятки композиций, включая «Рюмку водки на столе», «Я тебе не верю», «Я поднимаю руки», «Самый лучший день», «Я не узнал бы о любви» и другие.

Что известно о личной жизни Лепса

Григорий Лепс первый раз женился сразу после возвращения из армии. Его супругой стала Светлана Дубинская. Пара развелась спустя год брака, вскоре после рождения дочери Инги.

В 2000 году Лепс женился на балерине Анне Шаплыковой. В браке родились дочери Ева и Николь, а также сын Иван. В 2021 году супруги развелись. Артист взял на себя вину за расставание.

«Я в очень некрасивой форме обидел супругу, которая верой и правдой мне служила несколько десятилетий… Момент тут личный, отвечать одному сложновато. Да, мы с Анной были идеальной семьей, по крайней мере, так могло показаться со стороны. Единственное, что могу сказать: во всем случившемся, в нашем разводе, виноват только один человек. И это я», — признался он.

Летом 2024 года стало известно о романе певца с 18-летней Авророй Кибой. Спустя год Лепс заявил о планах жениться на молодой возлюбленной, но в январе 2026 года они расстались.

Певец Григорий Лепс и Аврора Киба Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Киба заявила, что она стала инициатором разрыва отношений по причине различий в принципах, канонах и образе жизни.

Есть ли сейчас у Лепса возлюбленная

Григорий Лепс в разговоре с журналистами на премии МУЗ-ТВ заявил, что в его личной жизни сейчас «счастливый момент».

«Я вообще живу счастливой жизнью. Что касается личной жизни, я не могу вам ничего сказать, потому что это настолько счастливый момент, который у меня сейчас происходит, что счастье любит тишину, и я тихо, мирно, аккуратно на своей волне кайфую», — цитирует его Telegram-канал Rocket Mag.

Действительно ли Лепс планирует усыновить детей

В апреле Григорий Лепс заявил, что решил взять на воспитание из детского дома минимум трех детей. Артист отметил, что он располагает необходимыми условиями для их воспитания и уже занимается сбором документов.

«Я дам им свою фамилию, свое отчество, полностью поменяю метрику и так далее и тому подобное, чтобы не было никаких казусов. Если уж я пообещал, я это обязательно сделаю. И вы в этом убедитесь», — заявил он.

В мае Лепс сообщил, что провел День Победы в детских домах Донецкой и Луганской народных республик.

«Продолжаю свой путь к усыновлению, знакомясь с детьми и их историями», — отметил он.

Григорий Лепс Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Лепс

Григорий Лепс продолжает творческую деятельность. Накануне, 6 июня, он посетил музыкальную премию МУЗ-ТВ, где исполнил песню «Дайте надежду» в дуэте с исполнителем Лешей Свиком. Также артист рассказал о своей невоплощенной мечте.

«Какую мечту я не воплотил? Пенсия», — отметил он.

Лепс несколько месяцев назад полностью отказался от алкоголя.

«На сегодняшний день — нет, [не пью]. Я не очень-то выпивал в последнее время, потому что это уже ощущалось по здоровью. На Рождество я прекратил это дело, хотя и не было серьезных загулов», — заявил он.

Лепс поддерживает проведение спецоперации. Он неоднократно выступал на митинг-концертах и в госпиталях перед военнослужащими. В марте 2025 года Служба безопасности Украины заочно предъявила артисту обвинения в связи с его обещанием выплачивать денежное вознаграждение за выведенные из строя западные танки на вооружении у ВСУ.

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