Лепс провел День Победы в детдомах в Донбассе

Народный артист России Григорий Лепс рассказал в соцсетях, что провел День Победы в детских домах Донецкой и Луганской народных республик. Певец опубликовал серию фотографий с детьми и персоналом учреждений, отметив теплый прием в каждом из городов.

Продолжаю свой путь к усыновлению, знакомясь с детьми и их историями, — написал исполнитель.

В ходе визита артист лично вручил воспитанникам праздничные подарки, а в ответ ребята пригласили его на свой концерт. Поездка стала частью благотворительной деятельности певца, направленной на поддержку жителей новых регионов.

Ранее Лепс рассказал, что хочет усыновить двух-трех детей из детского дома. Народный артист России отметил, что это может произойти уже в ближайшее время. Сам Лепс считает, что ему доверят этот шаг.

Решение певца одобрил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он отметил, что именно так поступают патриоты своей страны. Депутат заявил, что Лепс сделает хорошее дело, усыновив братьев.