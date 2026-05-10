10 мая 2026 в 14:42

Лепс провел День Победы в детдомах в Донбассе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Народный артист России Григорий Лепс рассказал в соцсетях, что провел День Победы в детских домах Донецкой и Луганской народных республик. Певец опубликовал серию фотографий с детьми и персоналом учреждений, отметив теплый прием в каждом из городов.

Продолжаю свой путь к усыновлению, знакомясь с детьми и их историями, — написал исполнитель.

В ходе визита артист лично вручил воспитанникам праздничные подарки, а в ответ ребята пригласили его на свой концерт. Поездка стала частью благотворительной деятельности певца, направленной на поддержку жителей новых регионов.

Ранее Лепс рассказал, что хочет усыновить двух-трех детей из детского дома. Народный артист России отметил, что это может произойти уже в ближайшее время. Сам Лепс считает, что ему доверят этот шаг.

Решение певца одобрил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он отметил, что именно так поступают патриоты своей страны. Депутат заявил, что Лепс сделает хорошее дело, усыновив братьев.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
