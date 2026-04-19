Лепс сообщил о желании усыновить трех детей

Певец Григорий Лепс хочет усыновить детей из детского дома, сообщает Super.ru. Народный артист России отметил, что это может произойти уже через три-четыре месяца. Сам Лепс считает, что ему доверят этот шаг.

Я буду брать на воспитание двух детей из детского дома, если получится — трех. Подниму всех. Места у меня много. Я дам им свою фамилию, отчество, — сказал артист.

Ранее блогер Аврора Киба поделилась подробностями о причинах расставания с Лепсом. По ее словам, отношения не сложились из-за различий в жизненных принципах, канонах и образе жизни. Киба также опровергла слухи, что ее отношения с Лепсом были частью какого-то контракта.

До этого Лепс рассказал о планах немного заработать и затем завершить музыкальную деятельность. При этом он отметил, что готов продолжать петь, если здоровье и желание позволят. Артист также выразил интерес к сотрудничеству с молодым исполнителем Ваней Дмитриенко для записи совместной песни.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Лепс недосчитался 13 млн рублей в ходе гастрольного тура по южным регионам России. По его информации, падение продаж билетов на концерты артиста связывают с негативной реакцией публики на его громкий разрыв с молодой возлюбленной.