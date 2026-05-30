ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 11:36

Опубликован приказ Минпросвещения, который касается всех первоклассников

Минпросвещения: оценки за поведение в первом классе выставляться не будут

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В первом классе школ не будет оценок за поведение, следует из приказа Минпросвещения, опубликованного на интернет-портале правовой информации. Ведомство внесло поправки в порядок проведения и организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам.

В документе указано, что контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка учеников, включая дисциплину на уроках и нормы поведения в образовательном учреждении, проводят педагогические и руководящие работники, а также другие ответственные лица.

Такой контроль может сопровождаться выставлением оценок поведения по шкале «образцовое», «допустимое» и «недопустимое», но это регулируется локальными нормативными актами школы. При этом положения этого абзаца не применяются к ученикам первых классов.

Ранее Минпросвещения России планировало обновить федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования для 10–11-х классов. Его введут в действие с 1 сентября 2027 года.

Тем временем депутат Госдумы Марина Ким из партии «Справедливая Россия» предложила передать подготовку школьных выпускных городским администрациям, чтобы снять финансовую и организационную нагрузку с учителей и родителей. По ее словам, местные органы власти должны взять на себя организацию торжеств.

Общество
Минпросвещения
приказы
школьники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Францию заинтересовали разведданные Норвегии о России и Арктике
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.