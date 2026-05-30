Опубликован приказ Минпросвещения, который касается всех первоклассников Минпросвещения: оценки за поведение в первом классе выставляться не будут

В первом классе школ не будет оценок за поведение, следует из приказа Минпросвещения, опубликованного на интернет-портале правовой информации. Ведомство внесло поправки в порядок проведения и организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам.

В документе указано, что контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка учеников, включая дисциплину на уроках и нормы поведения в образовательном учреждении, проводят педагогические и руководящие работники, а также другие ответственные лица.

Такой контроль может сопровождаться выставлением оценок поведения по шкале «образцовое», «допустимое» и «недопустимое», но это регулируется локальными нормативными актами школы. При этом положения этого абзаца не применяются к ученикам первых классов.

Ранее Минпросвещения России планировало обновить федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования для 10–11-х классов. Его введут в действие с 1 сентября 2027 года.

Тем временем депутат Госдумы Марина Ким из партии «Справедливая Россия» предложила передать подготовку школьных выпускных городским администрациям, чтобы снять финансовую и организационную нагрузку с учителей и родителей. По ее словам, местные органы власти должны взять на себя организацию торжеств.