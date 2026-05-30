ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 12:00

Один из клубов КХЛ «закрыл» свои двери для иностранных спортсменов

Хабаровский клуб «Амур» перестал работать с легионерами

Игроки («Амур») радуются забитой шайбе в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Новосибирске Игроки («Амур») радуются забитой шайбе в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Новосибирске Фото: Александр Кряжев /РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Отказ от контрактов с легионерами должен сделать хоккеистов «Амура» более сплоченными и повысить их мотивацию, заявил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в беседе с ТАСС. По словам главы региона, сейчас спортивные скауты делают ставку на представителей молодежных команд.

Абсолютно убежден, что в хоккей должны играть наши хоккеисты. Поэтому мы прекратили отношения с легионерами и стали поддерживать выходцев из наших молодежных команд российских. Зарубежные легионеры получали по контрактам больше, чем наши не сильно избалованные парни. Во-вторых, они стали более мотивированы, поэтому выигрышей стало больше, — сказал Демешин.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Минспорт России подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе с сезона-2026/27. Согласно нынешнему лимиту, клубы Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) могут вносить в заявку 13 иностранцев и выпускать на поле восемь легионеров. По словам министра, со следующего сезона в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более семи.

Хабаровск
Спорт
Дмитрий Демешин
КХЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Францию заинтересовали разведданные Норвегии о России и Арктике
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.