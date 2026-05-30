Один из клубов КХЛ «закрыл» свои двери для иностранных спортсменов Хабаровский клуб «Амур» перестал работать с легионерами

Отказ от контрактов с легионерами должен сделать хоккеистов «Амура» более сплоченными и повысить их мотивацию, заявил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в беседе с ТАСС. По словам главы региона, сейчас спортивные скауты делают ставку на представителей молодежных команд.

Абсолютно убежден, что в хоккей должны играть наши хоккеисты. Поэтому мы прекратили отношения с легионерами и стали поддерживать выходцев из наших молодежных команд российских. Зарубежные легионеры получали по контрактам больше, чем наши не сильно избалованные парни. Во-вторых, они стали более мотивированы, поэтому выигрышей стало больше, — сказал Демешин.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Минспорт России подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе с сезона-2026/27. Согласно нынешнему лимиту, клубы Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) могут вносить в заявку 13 иностранцев и выпускать на поле восемь легионеров. По словам министра, со следующего сезона в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более семи.