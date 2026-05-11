Водители едут почти вслепую из-за стихийного пожара между двумя городами Мощный пожар вспыхнул между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре

Мощный пожар разгорелся между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре, передает Telegram-канал Amur Mash. В материале сказано, что огонь разошелся по большим участкам вдоль трассы. По данным канала, дым настолько плотный, что видимость местами падает до нуля: водителям приходится пробираться практически на ощупь.

Ранее сообщалось, что десятки автомобилей застряли на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре из-за мощного снегопада. В частности, машины попали в пробку на трассе «Югра». Местное население попросили воздержаться от дальних поездок. Уточнялось, что ограничения вводили на расстоянии почти 400 км. На дорогах была практически нулевая видимость.

Также сообщалось о пожаре, который произошел в историческом двухэтажном здании на Пятницкой улице в центре Москвы. По предварительным данным, возгорание началось в помещении бара «Подозрительные лица». Огонь распространился по перекрытиям и чердаку. Людей из здания оперативно эвакуировали. Информации о жертвах или пострадавших не было.