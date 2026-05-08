Мощный пожар вспыхнул в историческом здании в сердце Москвы Спасатели эвакуируют людей из горящего здания в центре Москвы

Мощный пожар вспыхнул в историческом двухэтажном здании на Пятницкой улице в центре Москвы, сообщил Telegram-канал «112». По предварительным данным, возгорание произошло в помещении бара «Подозрительные лица».

В настоящее время из здания эвакуируют людей. По информации «112», огонь быстро распространяется, пожару присвоен второй ранг сложности. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в Ленинградской области произошло возгорание в складском здании мебельного производства. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров.

До этого в Уфе при пожаре в двухэтажном жилом доме погибли три человека — две женщины 97 и 68 лет и 55-летний мужчина. Возгорание площадью 50 квадратных метров было ликвидировано, при разборе завалов обнаружены тела погибших.

6 мая в парке аттракционов в Евпатории загорелся дизель-генератор. Пламя охватило территории площадью 15 квадратных метров, но к 17:31 по московскому времени возгорание полностью ликвидировали.