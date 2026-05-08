Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти МЧС: пожар площадью 500 квадратных метров тушат на мебельном складе в Ленобласти

В Ленинградской области произошло возгорание в складском здании мебельного производства, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. По предварительной информации, огонь охватил площадь около 500 квадратных метров.

В Ленинградской области ликвидируют пожар на мебельном производстве. <…> По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание в складском-производственном здании, — сказано в сообщении.

Ранее в Уфе при пожаре в двухэтажном жилом доме погибли три человека — две женщины 97 и 68 лет и 55-летний мужчина. Возгорание площадью 50 квадратных метров было ликвидировано, но при разборе завалов обнаружены тела погибших.

До этого в Главном управлении МЧС по Республике Крым сообщили журналистам, что в евпаторийском парке аттракционов 6 мая загорелся дизель-генератор. Пламя охватило территории площадью 15 квадратных метров, но к 17:31 по московскому времени возгорание полностью ликвидировали.