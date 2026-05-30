Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru назвал планы Запада на Крым безосновательными фантазиями. По его мнению, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес, призывавший Украину добиться контроля над Крымом, атаковав Крымский мост, должен пересмотреть последствия своей риторики.

Наш Генштаб, изучая подобные словесные выпады, всегда должен иметь в виду, что отставной американский военачальник проживает в Германии, во Франкфурте-на-Майне, поблизости от знаменитого Железного моста — может быть, есть смысл это место включить в число приоритетных целей нашего Министерства обороны. Атаковать ракетами и дронами город, а мост разрушить — интересно, сможет ли Ходжес и после этого раздавать такие бодрые комментарии по поводу нападения на Россию? — заявил Журавлев.

Ранее немецкая газета Junge Welt писала, что заявления главы евродипломатии Каи Каллас о переговорах с Россией сигнализируют о растущих внутренних противоречиях в Евросоюзе и разногласиях по поводу прекращения финансирования конфликта. Издание отмечает, что часть стран больше не желает продолжать безнадежное финансирование Украины.