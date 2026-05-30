Канадец сотнями отправлял «пакеты для самоубийства» по всему миру

Житель Канады признался, что рассылал «пакеты для самоубийства» сотням людей по всему миру, сообщает The Guardian. По версии следствия, бывший повар отправил смертельные посылки в 41 страну.
Отмечается, что жертвами посылок числятся более 100 человек. В Великобритании после получения наборов не стало 79 граждан. Еще 14 смертей зафиксировано в провинции Онтарио — самому младшему из погибших было 26 лет.
Подозреваемый пытался избежать слежки и маскировал свой бизнес под оптовую продажу продуктов. «Наборы для самоубийства» он упаковывал в узнаваемые серебристые пакеты, прилагал инструкции и предупреждал, что ответственность за исход лежит на покупателе.
До этого Стерлитамакский городской суд признал 37-летнего местного жителя виновным в истязании родителей и доведении матери до самоубийства. По данным суда, конфликт в семье возник после того, как родители отказались продать квартиру и передать сыну половину вырученных средств. В период с января по июнь 2025 года мужчина, как установлено судом, систематически избивал, унижал родителей и угрожал им.