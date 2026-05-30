ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 12:40

Канадец сотнями отправлял «пакеты для самоубийства» по всему миру

Житель Канады признался, что сотнями отправлял посылки для самоубийств

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Житель Канады признался, что рассылал «пакеты для самоубийства» сотням людей по всему миру, сообщает The Guardian. По версии следствия, бывший повар отправил смертельные посылки в 41 страну.

Отмечается, что жертвами посылок числятся более 100 человек. В Великобритании после получения наборов не стало 79 граждан. Еще 14 смертей зафиксировано в провинции Онтарио — самому младшему из погибших было 26 лет.

Подозреваемый пытался избежать слежки и маскировал свой бизнес под оптовую продажу продуктов. «Наборы для самоубийства» он упаковывал в узнаваемые серебристые пакеты, прилагал инструкции и предупреждал, что ответственность за исход лежит на покупателе.

До этого Стерлитамакский городской суд признал 37-летнего местного жителя виновным в истязании родителей и доведении матери до самоубийства. По данным суда, конфликт в семье возник после того, как родители отказались продать квартиру и передать сыну половину вырученных средств. В период с января по июнь 2025 года мужчина, как установлено судом, систематически избивал, унижал родителей и угрожал им.

Мир
Канада
самоубийства
полицейские
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Одессе и Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Францию заинтересовали разведданные Норвегии о России и Арктике
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.