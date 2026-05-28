28 мая 2026 в 12:15

Канада отказалась от истребителей США ради шведских «глаз» для Арктики

Канада закупит военные самолеты GlobalEye у шведской компании вместо США

Власти Канады планируют закупить у шведской компании Saab самолеты дальнего радиолокационного обнаружения GlobalEye вместо американских Boeing, заявил премьер-министр страны Марк Карни. По его словам, которые передает The Guardian, воздушные суда будут использоваться для обнаружения и сдерживания угроз в Арктике.

Карни напомнил, что изначально Оттава рассматривала возможность покупки Boeing E-7 Wedgetail. Однако власти страны изменили решение, стремясь сократить зависимость от американских оборонных компаний и расширить сотрудничество со скандинавскими странами.

Ранее Объединенная авиастроительная корпорация поставила ВКС России новую партию многофункциональных истребителей Су-35С. Они спроектированы для обеспечения превосходства в воздухе, а также для нанесения ударов по наземным объектам, расположенным на большом расстоянии от аэродрома базирования.

До этого Минобороны России показало полет сверхзвукового истребителя МиГ-31 со специальной боевой частью в ходе учений стратегических ядерных сил. Учения по подготовке и применению вооружений в условиях угрозы прошли в ВС РФ с 19 по 21 мая.

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

