Канада отказалась от истребителей США ради шведских «глаз» для Арктики Канада закупит военные самолеты GlobalEye у шведской компании вместо США

Власти Канады планируют закупить у шведской компании Saab самолеты дальнего радиолокационного обнаружения GlobalEye вместо американских Boeing, заявил премьер-министр страны Марк Карни. По его словам, которые передает The Guardian, воздушные суда будут использоваться для обнаружения и сдерживания угроз в Арктике.

Карни напомнил, что изначально Оттава рассматривала возможность покупки Boeing E-7 Wedgetail. Однако власти страны изменили решение, стремясь сократить зависимость от американских оборонных компаний и расширить сотрудничество со скандинавскими странами.

