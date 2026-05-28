Токаев назвал святую обязанность лидеров России и Казахстана

Токаев назвал святой обязанностью развитие отношений между Россией и Казахстаном

Развитие отношений между Россией и Казахстаном стало святой обязанностью настоящих и будущих лидеров двух стран, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам политика, которые передает ТАСС, Астана ставит развитие сотрудничества с Москвой в приоритет.

Считаем работу в этом направлении святой обязанностью руководителей наших стран — как настоящих, так и будущих, потому что дружбе и сотрудничеству Казахстана с Россией альтернативы не существует, — подчеркнул Токаев.

Ранее президенты России и Казахстана подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства. В документе обозначены приоритетные задачи последовательного укрепления всего комплекса сотрудничества двух государств.

До этого стало известно, что Россия и Казахстан сформировали пул из 177 совместных проектов общей суммой на $53 млрд (3,7 трлн рублей). Как уточнил Токаев, товарооборот между странами в ближайшее время превысит $30 млрд (2,1 трлн рублей).