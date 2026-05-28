28 мая 2026 в 13:23

Россияне смогут сами блокировать международные звонки

Депутат Боярский: абоненты получат право запретить международные звонки

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Абоненты смогут самостоятельно устанавливать запрет на входящие международные звонки, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в ходе обсуждения поправок ко второму чтению второго пакета мер по борьбе с мошенниками. Снять такой запрет в дальнейшем можно будет только при личном визите в МФЦ, передает ТАСС.

Предлагаемый в первом чтении механизм установления безусловного запрета входящих международных звонков по умолчанию заменен на право абонента самому установить запрет входящих международных звонков. Снятие такого запрета возможно будет только при личном визите в МФЦ, — сказал парламентарий.

Ранее Боярский сообщил, что платы за регистрацию гаджетов в единой базе IMEI, куда производители вносят уникальный идентификатор каждого устройства, не будет. По его словам, соответствующие изменения будут внесены в второе чтение законопроекта о борьбе с мошенничеством.

До этого эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал, что гражданам России не будут отключать телефоны в связи с созданием базы уникальных номеров мобильных устройств (IMEI). По его словам, данное новшество нацелено на противодействие мошенническим действиям.

Власть
Сергей Боярский
звонки
Россия
