27 мая 2026 в 10:15

В МВД объяснили, как мошенники заставляют детей совершать диверсии

МВД: мошенники втягивают детей в противоправную деятельность угрозами и шантажом

Злоумышленники все чаще пытаются вовлечь в противоправную деятельность детей, используя психологическое давление и шантаж, заявила пресс-служба МВД России в Telegram-канале. По словам правоохранителей, подросткам предлагают выполнить «простое задание», например, перевести деньги для покупки игровой валюты или бонусов.

После совершения перевода злоумышленники сообщают, что денежные средства якобы были направлены на финансирование запрещенной деятельности или поддержку ВСУ, — отметили в ведомстве.

Далее начинается этап запугивания — ребенку угрожают уголовной ответственностью, «обращением в правоохранительные органы» и даже публикацией компрометирующих материалов. Под предлогом «урегулирования проблемы» аферисты требуют новые суммы денег либо склоняют жертву к совершению противоправных действий, включая диверсии.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что мошенники организуют фальшивые кампании по сбору средств на лечение животных. Кроме того, зачастую они используют поддельные объявления о продаже питомцев.

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

