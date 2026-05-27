ДТП с участием автобуса и легковушки унесло жизнь одного человека

Один человек погиб и еще 10 пострадали в результате столкновения автобуса ПАЗ и легкового автомобиля в Чувашии, сообщили представители пресс-службы регионального Минздрава в МАКСе. Смертельное ДТП произошло в Мариинско-Посадском округе, на 20-м километре автодороги Волга — Марпосад.

По предварительным данным, <…> в результате аварии один человек погиб, 10 получили травмы различной степени тяжести, — уточнили в ведомстве.

Девять человек доставлены в больницу, еще один после осмотра медиками был отпущен на амбулаторное лечение. Несовершеннолетних среди пострадавших не оказалось. Предполагается, что к трагедии привела потеря управления водителем легковушки и ее выезд на встречную полосу.

