Москвичке грозит реальный срок за кальян на куличе Прокурор запросил более трех лет колонии для сделавшей кальян на куличе девушки

Прокурор в прениях сторон запросил более трех лет колонии для россиянки, сделавшей кальян на куличе и обвиненной в оскорблении чувств верующих, передает корреспондент РИА Новости. Обвинение настаивает на длительном сроке из-за нарушения ранее установленного испытательного периода по делу о наркотиках.

Окончательно назначить Белоусовой три года и два месяца лишения свободы, — заявил гособвинитель.

Дело рассматривается в особом порядке: подсудимая признала вину и заключила досудебное соглашение, поэтому исследование доказательств не проводится. В рамках судебного процесса прокурор изначально запросил для подсудимой наказание в виде шести месяцев лишения свободы.

Ранее адвокат Варвара Кнутова заявила, что сделавшей кальян на куличе девушке может грозить реальное лишение свободы по делу об оскорблении чувств верующих. Она объяснила, что у москвички уже имеется ранее назначенный условный срок за хранение более пяти граммов запрещенных веществ.

До этого сообщалось, что в Москве девушка сделала кальян на куличе. В соцсетях россиянка опубликовала видео с процессом — на кадрах она делает чашу из хлебобулочного изделия и кладет в нее табак.