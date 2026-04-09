Правоохранители прокомментировали покупку прокурором марафонов Лерчек

Правоохранители опровергли сообщения о том, что прокурор по делу блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) якобы приобретал у подсудимой курсы, передает ТАСС. Эта информация не соответствует действительности, подчеркнули в ведомстве.

Распространяемая в СМИ информация об отстранении от участия в уголовном деле Чекалиных в суде одного из прокуроров якобы в связи с покупкой гособвинителем курсов по фитнесу у подсудимой не соответствует действительности, — сказано в сообщении.

Ранее юрист Екатерина Гордон заявила: попытка Лерчек открыть новый бизнес, несмотря на онкозаболевание в четвертой стадии развития, должна вызывать уважение, а не осуждение. В частности, правозащитница подчеркнула, что блогер полностью выполнила свои обязательства перед государством, выплатив все налоги.

До этого дизайнер Мария Погребняк поблагодарила Лерчек за честные рассказы о своей борьбе с раком. История Чекалиной мотивировала ее пройти полный чекап здоровья, во время которого врачи обнаружили у нее болезнь на ранней стадии.