Недостроенный особняк Лерчек почти за миллиард рублей нашел нового хозяина

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) и ее экс-супруг Артем Чекалин продали недостроенный дом стоимостью почти 1 млрд рублей, сообщил Telegram-канал SHOT. Отмечается, что дом нашел нового владельца после того, как инфлюенсер погасила долг в 175 млн рублей перед ФНС.

По информации канала, бывшие супруги не могли совершать операции с недвижимостью при наличии задолженности. Новым владельцем дома в элитном поселке «Агаларов Эстейт» стал некий столичный адвокат. Отмечается, что площадь проданной виллы составляет 2200 квадратных метров. Она построена по проекту известного дизайнера, чье имя держится в секрете, сообщил SHOT. Общая площадь участка, на котором расположен дом, составляет 56 соток.

Ранее сообщалось, что врачи еще 9 января настоятельно рекомендовали срочную госпитализацию для Лерчек. По информации РЕН ТВ, тогда блогерша отказалась от предложения медиков. В связи с этим обвинения в адрес правоохранительных органов и ограничений домашнего ареста выглядели несостоятельными, уточняли в публикации.