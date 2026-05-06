День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 13:36

Суд оставил в силе приговор соучастнику Чекалиных

Приговор соучастнику Чекалиных Роману Вишняку оставили без изменений

Роман Вишняк Роман Вишняк Фото: t.me/moscowcourts*
Подписывайтесь на нас в MAX

Московский городской суд признал законным приговор Роману Вишняку, бывшему партнеру блогеров Артема и Валерии Чекалиных, который заключил досудебное соглашение, передает РИА Новости. Предприниматель получил 2,5 года колонии и штраф в полмиллиона рублей.

Его дело было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке в связи с признанием вины и активным сотрудничеством со следствием. Прокуратура настаивала на ужесточении наказания до четырех лет лишения свободы, однако суд апелляционной инстанции отклонил это требование. По версии следствия, Чекалины и Вишняк перевели более 251,5 млн рублей от продаж фитнес-марафонов в ОАЭ на счета нерезидентов по подложным документам.

Сам Чекалин был осужден на семь лет колонии и пытается обжаловать приговор. Производство в отношении Чекалиной, у которой диагностирована четвертая стадия рака желудка, суд приостановил до ее выздоровления.

Ранее муж блогерши Луис Сквиччиарини сообщил, что она прошла четвертый курс химиотерапии. Всего ей назначили девять курсов, и уже половина из них позади. Чекалина добавила, что не всегда чувствует себя хорошо.

Общество
Артем Чекалин
Лерчек
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
В Израиле заявили о готовности продолжить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.