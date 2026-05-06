Суд оставил в силе приговор соучастнику Чекалиных

Московский городской суд признал законным приговор Роману Вишняку, бывшему партнеру блогеров Артема и Валерии Чекалиных, который заключил досудебное соглашение, передает РИА Новости. Предприниматель получил 2,5 года колонии и штраф в полмиллиона рублей.

Его дело было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке в связи с признанием вины и активным сотрудничеством со следствием. Прокуратура настаивала на ужесточении наказания до четырех лет лишения свободы, однако суд апелляционной инстанции отклонил это требование. По версии следствия, Чекалины и Вишняк перевели более 251,5 млн рублей от продаж фитнес-марафонов в ОАЭ на счета нерезидентов по подложным документам.

Сам Чекалин был осужден на семь лет колонии и пытается обжаловать приговор. Производство в отношении Чекалиной, у которой диагностирована четвертая стадия рака желудка, суд приостановил до ее выздоровления.

Ранее муж блогерши Луис Сквиччиарини сообщил, что она прошла четвертый курс химиотерапии. Всего ей назначили девять курсов, и уже половина из них позади. Чекалина добавила, что не всегда чувствует себя хорошо.