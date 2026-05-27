27 мая 2026 в 04:11

Силы РФ прорвали оборону ВСУ в Сумской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Российские военные после установления контроля над населенным пунктом Рясное в Сумской области продвинулись вглубь обороны ВСУ примерно на шесть километров, сообщил ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, переход Рясного под контроль российских сил позволил расширить буферную зону на данном участке фронта.

С установлением контроля над Рясным наши военнослужащие на этом участке продвинулись вглубь обороны противника примерно на 6 км. Таким образом, буферная зона на этом участке увеличилась, и теперь наши военнослужащие будут развивать успех, — заявил Марочко.

Эксперт также отметил, что после взятия населенного пункта у российских военных появились дополнительные оперативные возможности. По его словам, дальнейшее развитие наступления возможно как в северо-западном, так и в юго-западном направлении от Рясного. Марочко подчеркнул, что контроль над этим участком открывает более широкие перспективы для действий российских подразделений в Сумской области.

Ранее стало известно, что с начала 2026 года российские военные освободили более 100 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Больше всего освобожденных территорий находится в Донецкой Народной Республике.

