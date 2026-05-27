Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 02:40

Суд вынес решение по делу о фигурантах теракта в «Крокусе»

РИА Новости: суд оправдал участкового по делу о теракте в «Крокусе»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд в Тверской области оправдал участкового уполномоченного полиции, которого обвиняли в халатности по делу, связанному с будущими фигурантами теракта в «Крокус сити холл», передают РИА Новости. Речь идет о старшем участковом Антоне Петухове.

Следствие считало, что полицейский не принял необходимых мер после выявления признаков фиктивной регистрации двух будущих фигурантов дела о теракте, а также владельца дома в Тверской области. По данным суда, хозяин дома был признан виновным в 14 эпизодах фиктивной регистрации.

Следствие утверждало, что участковый знал о нарушениях, но не пресек их и не сообщил в миграционные органы о возможной фиктивной регистрации. Кроме того, ему вменяли незаконный отказ в возбуждении уголовного дела в отношении владельца дома.

Изначально суд вернул дело прокурору для устранения препятствий к рассмотрению. Позже материалы снова поступили в суд, где завершились оправдательным решением.

Суд указал, что взаимосвязь между исполнением участковым служебных обязанностей и причастностью нарушителей миграционного законодательства к теракту не просматривается. В связи с этим в действиях полицейского не нашли состава преступления по статье о халатности.

В начале мая стало известно, что четыре исполнителя теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и их соучастники постоянно находились на связи с кураторами, которые координировали все их действия из-за границы. Во время нападения Мухаммадсобир Файзов снимал на телефон все действия преступников, сопровождая убийство людей радикальными выкриками.

Регионы
Россия
Крокус Сити Холл
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шотландия одобрила проведение референдума о независимости
Пропавшую мать с пятью детьми нашли спустя месяц поисков
Многодетным семьям хотят дать выходной 1 июня
Туристов предупредили о новой ловушке с жильем на курортах
Сегодня — Судеты, завтра — Польша: Германия снова угрожает Европе
КНДР испытала новую крылатую ИИ-ракету
Суд вынес решение по делу о фигурантах теракта в «Крокусе»
Пленный боец ВСУ раскрыл, что произошло после удара по командирам
Военный суд принял новое решение по делу Манукяна
Нейросеть нашла новые зацепки в деле семьи Усольцевых
ВС России преодолели важный рубеж с начала 2026 года
В Госдуме предложили новый стандарт зарплат для медиков
Папа римский против ИИ-убийц: как послание Льва XIV раскололо мир IT
Тревожный сон после 40 лет у женщин: что организм пытается сказать
Конфликт с Успенской, поддержка Киркорова, личная жизнь: как живет Чеботина
Вблизи Омана прогремел взрыв на танкере
Минфин РФ скорректирует бюджет
Спасатели нашли еще одно тело под завалами дома в Липецке
Опыт России в зоне СВО привлек внимание зарубежных партнеров
Европу могут ждать проблемы с безопасностью
Дальше
Самое популярное
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.