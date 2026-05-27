Суд вынес решение по делу о фигурантах теракта в «Крокусе» РИА Новости: суд оправдал участкового по делу о теракте в «Крокусе»

Суд в Тверской области оправдал участкового уполномоченного полиции, которого обвиняли в халатности по делу, связанному с будущими фигурантами теракта в «Крокус сити холл», передают РИА Новости. Речь идет о старшем участковом Антоне Петухове.

Следствие считало, что полицейский не принял необходимых мер после выявления признаков фиктивной регистрации двух будущих фигурантов дела о теракте, а также владельца дома в Тверской области. По данным суда, хозяин дома был признан виновным в 14 эпизодах фиктивной регистрации.

Следствие утверждало, что участковый знал о нарушениях, но не пресек их и не сообщил в миграционные органы о возможной фиктивной регистрации. Кроме того, ему вменяли незаконный отказ в возбуждении уголовного дела в отношении владельца дома.

Изначально суд вернул дело прокурору для устранения препятствий к рассмотрению. Позже материалы снова поступили в суд, где завершились оправдательным решением.

Суд указал, что взаимосвязь между исполнением участковым служебных обязанностей и причастностью нарушителей миграционного законодательства к теракту не просматривается. В связи с этим в действиях полицейского не нашли состава преступления по статье о халатности.

В начале мая стало известно, что четыре исполнителя теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и их соучастники постоянно находились на связи с кураторами, которые координировали все их действия из-за границы. Во время нападения Мухаммадсобир Файзов снимал на телефон все действия преступников, сопровождая убийство людей радикальными выкриками.